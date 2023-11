“Al mio compleanno nessuno nomini Harry e Meghan!”: è questo l’ordine di Re Carlo III. Una condizione da rispettare per la buona riuscita del party che il 14 novembre si terrà alla Clarence House di Londra. Carlo III è stato categorico. Alla festa per i suoi 75 anni non solo non vuole vedere il secondogenito Harry e sua moglie Meghan Markle. Ma ha dato strette indicazioni al personale di non nominarli neanche: in pratica i duchi di Sussex non esistono. A rivelarlo al Daily Express è un insider della Casa Reale, che evidenzia come la relazione fra padre e figlio stia diventando sempre più drammatica. Fino a generare una frattura che sembra insanabile.

Carlo ha invitato i Sussex al suo primo compleanno ufficiale da Re? Se fino a pochi giorni fa i tabloid internazionali sostenevano che la coppia avesse ricevuto ma declinato l’invito, ora un portavoce dei due sposi ribelli dipana il dubbio: “Non c’è stato alcun contatto fra i Sussex e King Charles riguardante l’evento organizzato per festeggiare il suo compleanno. Lo hanno appreso dai giornali”. Altre fonti sostengono però il contrario: la richiesta di partecipazione è arrivata eccome. Ma con un aut aut: partecipare oppure balzare fuori definitivamente dalla famiglia reale.

In ogni caso i Sussex ora hanno conquistato il posto di “innominabili”. Duca e duchessa potrebbero con la loro non presenza oscurare la serenità del sovrano. Un’assenza palpabile e imbarazzante. Perciò da eliminare anche nelle parole. Un diktat che lo staff reale farà fatica a rispettare. Come evitare che i nomi di Harry e Meghan escano da qualche bocca inavvertitamente? Il figlio perennemente in conflitto e sua moglie, motivo di grande imbarazzo con le sue critiche al vetriolo alla Casa Reale, non dovranno essere menzionati.

Oltre ai continui attacchi di Harry alla famiglia, sia dai media sia dalle pagine del libro-bomba “Spare”, ora sulla Corona incombe una nuova sfida da fronteggiare.

E’ la pubblicazione di “Endgame”, il libro di Omid Scobie, giornalista amico dei Sussex già coautore della biografia “Finding Freedom”. In uscita a breve, promette di essere un concentrato di rivelazioni imbarazzanti per tutti i royal. Ma soprattutto per il sovrano. Il “re triste” che dopo il compleanno senza Harry dovrà occuparsi anche della questione Natale.

Si vocifera infatti che il principe Harry e Meghan non torneranno nel Regno Unito per le celebrazioni natalizie. Secondo fonti interne alla famiglia reale, riportate dal Daily Espress, la frattura fra padre e figlio avrebbe raggiunto una fase davvero troppo critica. Inoltre i Sussex non hanno più dimora a Londra. All’inizio di quest’anno sono stati anche sfrattati dalla residenza Frogmore Cottage e ora sono senza casa. Ma è ancora tutto da vedere. Si attende il nuovo colpo di scena. O di teatro.