Il gossip corre veloce e se solo qualche giorno fa sul settimanale Oggi ribalzava la notizia di Vladimir Luxuria innamorata e felice con un amico di Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi, ecco che ora arriva la conferma dalla pagine di Novella 2000. Lui si chiama Danilo Zanvit Stecher, ha 37 anni ed è originario di Bolzano. La differenza di età tra l’ex parlamentare e il compagno è di 21 anni cose che, va da sé, non è in alcun modo un problema per una relazione della quale Luxiria aveva parlato a Verissimo, ospite assieme alla sua mamma: “Silvia (Toffanin, ndr) e mamma, ho un amico speciale. Ho sentito anche lui e ha concordato che era il momento di dire questa cosa (…) Ed è più giovane di me. Va avanti da un po’ di tempo”. Ancora: “È cominciata come una relazione aperta. Ci vedevamo ma ognuno aveva la sua libertà. Secondo me è solo una cosa psicologica: ci diciamo di essere una coppia aperta ma in realtà non lo siamo. Siamo estremamente gelosi l’uno dell’altro e non ci tradiamo”. La storia, com’è facile vedere dai profili Instagram della coppia, va avanti da tempo.

