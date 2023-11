Beatrice Luzzi ha messo in subbuglio la casa del Grande Fratello con delle dichiarazioni che hanno sconvolto il programma ed acceso un tam-tam mediatico che sta facendo impazzire i social. L’attrice ha rivelato a Vittorio Menozzi che un concorrente ha avuto un’erezione mentre ballava con lei. Il nome dell’uomo non è stato rivelato per evitare di “rovinare famiglie“ – come spiegato dalla Luzzi alla fine della conversazione con il modello – anche se in molti criticano la sua uscita definendola una caduta di stile. Sul web si sono fatte avanti ipotesi e congetture riguardanti il possibile ‘spasimante’ ed è emersa l’ipotesi di Alex Schwazer, anche se rimane solamente un’idea.

La 52enne è una personalità molto forte all’interno del GF, come testimoniano le numerose liti avute con Vittoria Menozzi; l’ultima, scaturita dall’accusa di ‘indecenza’ da parte dell’attivista nei confronti della giovane, è avvenuta perché (Vittoria) si era allenata solo con le mutande a pochi metri di distanza dai concorrenti. Critica che ha accesso gli animi dopo la breve quiete data da una loro presunta pace. “Saranno cavoli miei, ho 26 anni e ho le mutande – replica la ragazza – .Perché guardi il mio sedere e urli ‘Anita non ha le mutande?’. Se poi in diretta parlo non mi rompere. Io ieri ero contenta e pensavo avessimo fatto pace. Sei ridicola, basta me ne vado, parla da sola. Sono tutti contro di te”. Ennesima discussione tra le due che allo stato attuale ha poche possibilità di ricucitura.