L’ultima puntata di Tu si que vales è stata scoppiettante. Se sul palco molti concorrenti hanno dato prova delle loro performance più o meno esilaranti, anche tra i conduttori e gli showman lo spettacolo non è stato da meno. A catturare le risate e l’attenzione del pubblico è stato il consueto siparietto tra Sabrina Ferilli ed il performer Giovannino, con il secondo che ha il ruolo di ‘disturbatore’ nei confronti dell’attrice romana. Con l’efficace scusa di voler chiarire dopo l’ultimo litigio tra i due, ‘l’uomo rosso’ è riuscito a strappare un bacio alla Ferilli. Il video ha fatto il giro del web, divertendo gli spettatori in attesa del grande finale che si consumerà tra pochissimi giorni.

Tutto è iniziato quando Giovannino è entrato in scena rivolgendo il suo disperato appello alla presentatrice Maria De Filippi: “Guarda i miei occhi Maria, sono tutti rossi, non ho dormito stanotte”, ha esordito. “Sono molto arrabbiato, non la voglio neanche guardare – riferendosi a Sabrina Ferilli -. Io ho un piccolo cuore ma un grande sentimento e lei l’ha calpestato”. Non si fa attendere la risposta della doppiatrice: “Vieni dai che facciamo pace, ci diamo un bacetto“. Giovannino, in estasi, sembra non credere alle parole appena sentite: “Dove me lo vuoi dare? Sulle labbra? Almeno tre secondi deve durare e ci deve essere sentimento!”. Il cabarettista si è allora avvicinato e con in sottofondo la sigla del film “Il tempo delle mele” le ha stampato un bacio passionale sulle labbra. La Ferilli, sconvolta, ha reagito prendendolo bonariamente a sberle e cacciandolo dalla sua postazione.