Dudù è al sicuro con Marta Fascina. Per coloro i quali si stessero chiedendo che fine abbia fatto il cane preferito di Silvio Berlusconi, l’attesa è finita e La Stampa chiarisce che al momento l’animale si trova ad Arcore. Se, dunque, nel testamento dello scomparso leader di Forza Italia gli amici a quattro zampe non sono stati nominati, ecco che non spetta – come sarebbe automatico per legge – ai figli prendersene cura, dal momento che se n’è incaricata Fascina. Restano quindi a Villa Certosa Dudù, suo figlio Peter e Shushu mentre la mamma Dudina e le figlie Wendy e Trilly sono con Francesca Pascale. Sempre secondo La Stampa, Peter avrebbe soppiantato Dudù nel cuore dei Silvio Berlusconi, diventando il suo preferito. Fascina non si separerebbe mai da Dudù e Peter tanto che a Roma, per il suo ritorno in Parlamento, si sarebbe fatta accompagnare da un dog sitter.