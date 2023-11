“Cercherò in qualche modo di fare accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui“. Fedez lo aveva promesso uscendo dall’ospedale lo scorso ottobre, quando era stato operato d’urgenza per un’ulcera, ed è stato di parola: ci sarà anche lui, infatti, in piazza duomo a Milano in occasione dell’evento ‘Dona il sangue, salva la vita‘. L’appuntamento è per sabato 18 novembre con questa iniziativa che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Fedez e il Civis, il Coordinamento Interassociativo dei Volontari Italiani del Sangue, che riunisce Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres.

Il noto rapper e imprenditore, continua così il suo impegno di sensibilizzazione sulla donazione di sangue attraverso la Fondazione che porta il suo nome. L’evento mira a coinvolgere la cittadinanza e, in particolare, le nuove generazioni, spesso meno propense a donare, secondo i recenti dati nazionali. In dieci anni, infatti, la fascia di età compresa tra i 18 e i 45 anni ha registrato una diminuzione significativa dei donatori, passando da 1.089.510 (63% del totale) a 866.112 (52%). Inoltre, i nuovi donatori in questa fascia sono diminuiti del 24%. “Questa iniziativa nasce dalla volontà di Fedez di farsi portavoce, attraverso la sua Fondazione, di un messaggio dal profondo valore sociale”, dichiarano i presidenti delle quattro associazioni aderenti a Civis.

Dalle 8:30 alle 16:30, Piazza Duomo si trasformerà in un vivace “villaggio del donatore”. Gli stand e le unità mobili delle quattro associazioni accoglieranno i visitatori, offrendo informazioni sulla donazione di sangue e sull’importanza di questo gesto altruistico. I donatori iscritti all’Avis Comunale di Milano avranno la possibilità di donare su una delle autoemoteche presenti in piazza, previa prenotazione nei giorni precedenti.

Per coloro che desiderano partecipare alla donazione e non sono ancora iscritti, l’Avis Comunale di Milano offrirà la possibilità di sottoporsi alla visita d’idoneità nella sede in via Bassini 26. È necessario prenotarsi in anticipo via mail all’indirizzo servizio.donatori@avismi.it o telefonicamente al numero 02.70635020.