È piemontese la nuova Miss Italia 2023. Francesca Bergesio di Cervere, in provincia di Cuneo, 19 anni, è stata proclamata reginetta sabato sera a Salsomaggiore Terme dove il concorso di bellezza è tornato dopo 13 anni.

Ad incoronarla la giuria composta quest’anno da Vittorio Sgarbi, che ne era presidente, Hoara Borselli, Giuseppe Cruciani e Giulia Salemi. A condurre la serata Jo Squillo l’artista diventata famosa a Sanremo nel 1991 con “Siamo donne” e impegnata attualmente nella difesa dei diritti delle donne.

Studentessa di medicina a Roma, Bergesio è figlia di un politico. Suo padre, infatti, è il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, membro anche della Commissione di vigilanza Rai.

Ad agosto a Barbaresco, in provincia di Cuneo, la 19enne era stata proclamata miss Piemonte ed aveva ricevuto la fascia da Ronn Moss, lo storico Ridge di Beautiful. Il titolo di miss Italia torna in Piemonte 18 anni dopo il successo di Edelfa Chiara Masciotta che a sua volta era succeduta a un’altra torinese, Cristina Chiabotto. “È un’emozione indescrivibile, ringrazio di cuore il pubblico e la giuria, questa serata rimarrà per sempre nel mio cuore”, le prime parole della Miss.

Nella Sala Europa del palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme, la miss ha ricevuto la corona da Patrizia Mirigliani e dal presidente della giuria Sgarbi che nel corso della serata, trasmessa in streaming sul sito di Miss Italia, si è fatto riconoscere, volendo salire sul palco per vedere meglio le ragazze in concorso.

Seconda è arrivata la ventenne mantovana Veronica Lasagna, terza la ventitreenne sarda Siria Pozzi. La fascia di Miss Social è stata, invece, assegnata a Elisa Novello. La 19enne Bergesio ha anche ricevuto un’altra fascia “Miss Guida Sicura”. Nata a Bra, risiede appunto a Cervere ed è la maggiore delle due figlie del senatore: alta 180 cm, ha occhi e capelli castani ed è diplomata al Liceo Classico Europeo. Nella sua presentazione ha raccontato di aver vissuto cinque anni in un convitto dove ha appreso la passione per la recitazione: appassionata di calcio, in particolare della Juventus, ha detto di sperare, in futuro, di riuscire a conciliare lavoro e passioni. “Vorrei diventare un medico e specializzarmi in cardiochirurgia – ha raccontato – ma spero anche di affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio”. Bergesio ha dedicato la vittoria alla madre e “alla mia terra Piemonte”.