Ieri sera, sabato 11 novembre, è andato in onda in prima serata su Rai1 il quarto appuntamento con Ballando con le stelle. Il dancing show condotto da Milly Carlucci ha visto nella puntata di ieri il ritorno di Arisa (vincitrice dell’edizione 2021) come “Ballerina per una notte” e la coppia Anna Valle e Giorgio Pasotti, da questa sera in onda con la seconda stagione di Lea- I Nostri Figli. E se Paola Perego si è aggiudicata il primo posto in classifica, l’eliminato di puntata è stato Ricky Tognazzi con il 19% di preferenze social contro l’81% riservato a Lorenzo Tano. Quest’ultimo proprio durante la diretta ha ufficializzato i rumors circa un flirt con la sua insegnante di ballo Lucrezia Lando.

Tra questo slalom di notizie c’è stato anche l’abbandono del programma da parte di Lino Banfi. L’attore pugliese ha comunicato ufficialmente la sua volontà di volersi ritirare dalla competizione. Per questo motivo la conduttrice ha deciso di riammettere in gara i due concorrenti che erano allo spareggio Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi, ma con una penitenza di 10 punti. E, in effetti, sono stati proprio loro i veri protagonisti della puntata con la giuria. Lambertucci (che non ha spiccato in pista) si è divertita questa volta a rispondere ironicamente ai giudici fingendosi “morta” come consigliatole la scorsa puntata da Mariotto. Con ben due “zeri” come votazioni, la settantottenne si è detta amareggiata prendendo grande consenso da pubblico in studio e sui social. Anche Teo Mammucari ha preso posizione definendo “imbarazzante” la scelta di dare certi voti “ad una donna che si mette in gioco alla sua età”.

Altro momento degno di nota è stato lo sfogo che Giovanni Terzi ha avuto con la giuria a suo dire “disinteressata” dal video andato in onda subito dopo la sua esibizione. “Ho perso il 45% dei polmoni per una malattia genetica. Il pensiero va a mia mamma che per lo stesso motivo in tre anni se n’è andata“, aveva dichiarato Terzi nelle scorse puntate. Ieri sera invece il compagno di Simona Ventura ha sbottato per il disinteresse da parte della giuria: “Io non ho mai pensato di essere Fred Astaire, ma non pensavo nemmeno di essere l’uomo invisibile. La cosa che mi è dispiaciuta di più è che davanti a messaggi importanti di cui sono portatore non c’era nemmeno l’attenzione di guardare. Quando finirà l’esperienza di Ballando tornerò a fare il mio mestiere, ma ci sono dei medici che nella clip parlano della ricerca, quella ricerca che ha permesso a me di venire qui a ballare e non far fatica. Quella ricerca che dodici anni fa non c’era e che in tre anni con questa malattia ha ucciso mia madre”. E ancora: “Io non accetto che ci siano risolini o persone che non prestano attenzione a cose importanti. Ma la clip voi nemmeno la guardavate. Se vedo una giuria disattenta su certi temi ci rimango male e credo sia normale. Io devo darmi una svegliata? Io ogni mese faccio la chemio da tre anni! Cosa vuol dire che devo avere la ca**imma secondo voi?”. La replica di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere: “Tu sei qui come ballerino in uno show di intrattenimento e non sei il portatore di messaggi importanti. Ma non ti presentare qui davanti accusandoci di ridere. Tu da una risatina percepisci che sia una svalutazione del tuo problema? Rivendicare che tu sia il portatore di una storia importante e che noi l’abbiamo svilita non lo trovo corretto. Non voglio uno che interpreti i miei sguardi e i miei sorrisi e che da questo mi dica che mi disinteresso. Stai dicendo che non ci frega della malattia e della ricerca. Sono accuse forti”. Tematica che assume ancora più valore dal momento che da due giorni sulle reti Rai è iniziata la settimana dell’Airc con la relativa raccolta fondi sulla ricerca contro il cancro.