Andrade è diventata nota per aver partecipato al reality show Power Couple Brasil 6, su TV Record, nel 2022, con il suo fidanzato João Hadad. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2021 e sono andati a vivere insieme dopo il programma.

“Sono distrutto e sto vivendo il mio più grande incubo. Una parte di me se n’è andata. È con immenso rammarico e, con tanto dolore nel cuore, che dico addio alla mia Luana, alla mia principessa, alla mia bellezza… – ha scritto il compagno Hadad sui social – Sono stati due anni al tuo fianco e non ho parole per esprimere quanto fossi felice… Abbiamo costruito una bellissima storia e vissuto intensamente i nostri sogni. Oltre ad essere una fidanzata, sei e sarai sempre una compagna oltre la vita, amore mio”. “Oggi è difficile comprendere i piani di Dio e non so quando e se mai riuscirò a elaborare quanto mancherai nella mia vita e nella vita di una legione di persone che hanno amato la tua presenza – si legge ancora nel post – Tu sei la mia luce, principessa. Ti chiedo di continuare a vegliare su di me e su tutti noi dall’alto. Ti amerò sempre, da ora fino all’eternità! Grazie mille, mi seguirete fino alla fine. Ti amo, ti amo, ti amo…”.

Anche Neymar si è unito al dolore della famiglia, scrivendo un post sulle proprio storie di Instagram: “Le mie condoglianze a tutta la famiglia, che Dio accolga Luana a braccia aperte”.