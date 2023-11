La classica pizza margherita con solo pomodoro e mozzarella sembra solo un ricordo sbiadito per la catena americana Pizza Hut. Dopo i discutibili abbinamenti di miele e ketchup, la tradizione centenaria italiana scricchiola sempre di più all’estero. E’ recente una collaborazione tra la multinazionale dal logo col ‘tetto rosso’ e uno storico ristorante di serpenti nel centro di Hong Kong con radici che risalgono al 1895, per dare vita ad un svolta culinaria che sta facendo storcere il naso a molti. La Cnn ha annunciato che all’interno del menù di Pizza Hut c’è adesso anche la pizza con carne di serpente. La ‘pizza da 9 pollici’ viene condita con salsa di abalone (un mollusco) al posto della tradizionale base di pomodoro e rimarrà in vendita fino al 22 novembre.

Il marketing è tale nel bene e nel male e non è infatti una novità che nei paesi orientali venga riproposta una rivisitazione gastronomica da aggiungere ad un piatto di un’altra cultura. Un esempio analogo lo porta il Giappone che, tempo fa, aveva annunciato una pizza innovativa abbinata con il Ramen, una pietanza tipica. Molti commensali cinesi apprezzano di gran gusto lo stufato di serpente, soprattutto durante i mesi più freddi: “Abbinata a formaggio e pollo a dadini, la carne di serpente diventa più ricca di gusto“, ha detto Pizza Hut Hong Kong in una nota prima che il piatto venisse messo in vendita la scorsa settimana, aggiungendo che la carne è “nutriente” e può avere un effetto benefico sulla “circolazione sanguigna”, così come ritiene la medicina tradizionale cinese.