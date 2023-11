Sarà che il ballo è galeotto o che qualche dinamica da reality s’innesca, ma a Ballando con Le Stelle non c’è stagione senza amori. Coppie che nascono e fanno appassionare gli spettatori. Ma non sempre arriva il lieto fine e tra Ema Stokholma e Angelo Madonia (che in questa edizione balla con Paola Perego), la relazione è finita. Lo spiega la stessa conduttrice a Di PiùTV: “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Non siamo compatibili io e Angelo. E ancora: “Facevamo sul serio. Siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile“. E Stokholma spiega poi che partecipare a Ballando ha lasciato qualcosa, come è successo ad altri concorrenti che hanno trovato una passione (al di là di quella per Madonia, ormai finita): “Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento devo dire che non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo con me stessa”.