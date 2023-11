“Come un tuono… Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre…”NA PALLA DE FOCO”: così Alessandro Carollo su Instagram per Michelle Hunziker. Insomma, l’amore tra la conduttrice e l’osteopata è ufficiale e arriva puntuale anche la risposta di lei: “Come sempre… Mi hai fatto emozionare… ma alla fine… Ti fa male il ginocchio amore?”. Uno scambio social che fa trasparire complicità e ironia.

