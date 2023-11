Fedez è sempre pronto a rispondere a tono alle critiche, soprattutto quelle che riguardano la sua vita privata. Questa volta il rapper ha ricevuto un messaggio su Instagram da un utente che ha espresso la sua opinione sulla sua relazione con Chiara Ferragni: “Non si capisce infatti come lei (Ferragni, ndr) abbia fatto a scegliere te ahahaha poteva avere dei figoni pazzeschi”.

Fedez, che era in viaggio in auto, ha deciso di prendere di petto il commento e rispondere con una storia in cui spiega che in realtà è un bell’uomo solo non si cura, questo è il suo problema: “Allora, perché io non mi valorizzo: vado sempre in giro in pigiama, non mi metto le scarpe, vado in giro con le Crocs… Però non è che sono proprio cioè… Dai non mi valorizzo, ma sono un Bel fieul si dice a Milano”. In auto con lui c’era la sua assistente Eleonora Sesana alla quale il cantante ha chiesto se avesse ragione, ma lei non ha proferito parola e quindi il rapper ha chiosato: “Neanche la mia assistente è d’accordo“.

La risposta di Fedez è stata molto apprezzata dai suoi fan, che hanno commentato in massa la storia con messaggi di supporto. “Sei un bell’uomo, anche se non te lo credi”, ha scritto un utente. “Chiara è innamorata di te per quello che sei, non per il tuo aspetto fisico“, ha aggiunto un altro.

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più seguite e amate d’Italia. I due si sono incontrati nel 2016 e da allora non si sono più lasciati. Hanno due figli, Leone e Vittoria, e sono in attesa di traslocare nella loro nuova casa. In questi anni hanno dovuto affrontare qualche crisi e anche situazioni molto complesse come il tumore di Fedez, l’affair Sanremo, e il recente ricovero del rapper per un’emorragia interna mentre Ferragni si trovava a Parigi.