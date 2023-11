Il libro più chiacchierato del momento – The Woman in Me, di Britney Spears – tra le tante rivelazioni inedite, ha fornito per la prima volta il punto di vista di Britney sul perché e in che modo è finita la sua relazione sentimentale con Justin Timberlake. Tra le confessioni, anche l’aborto che l’artista ha dovuto affrontare e i numerosi tradimenti dell’ex fidanzato, ora 42enne.

A tirare l’acqua del ‘mulino Justin’, è arrivato in soccorso l’amico-produttore Timbaland che, durante un evento al Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, non ne ha mandate a dire alla cantante di ‘Toxic’: “Questa è impazzita vero?! Io volevo chiamare Justin per dirgli ‘Amico! Avresti dovuto mettere la museruola a quella ragazza‘”, le parole del rapper.

Dopo la pioggia di critiche ricevute, conseguenti alle spregevoli asserzioni su Britney, l’uomo si è recentemente scusato in live su TikTok: “Mi dispiace per tutti i fan di Britney, anche per lei”, ha detto nel video. “Mi dispiace, perché la museruola era… no, tu hai una voce. Parli di ciò che vuoi parlare. Chi sono io per dirti cosa non parlare? E ho sbagliato a dirlo. Lo stavo guardando da una lente diversa e quella che sono è una persona riconciliante. Non sono una persona che si schiera… mi scuso con lei e i fan di Britney“.

Non è la prima volta che Timbaland si lascia scappare commenti sgradevoli ai danni della ‘principessa del pop’. Nel 2020, infatti, la Spears è stata vittima di prese di mira da parte del 51enne, terminate poi con l’intervento di Sam Asghari, marito della showgirl.