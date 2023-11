Donatella Rettore, 68 anni, sta facendo preoccupare i suoi fan. Nelle scorse ore l’artista ha pubblicato (e poi rimosso) un video su Instagram in cui si mostrava subito dopo l’intervento al tunnel carpale a cui si è sottoposta. La cantante, seduta su una poltrona di ospedale completamente avvolta in una coperta termica, è apparsa ancora sotto effetto dell’anestesia, ma non ha lesinato sorrisi e saluti ai suoi fan: “Intervento al tunnel carpale terminato… e adesso la convalescenza. Mi sento bene, ma devo riposare“, diceva Rettore nel video. “È andato tutto bene, ma ho bisogno di tempo per riprendermi”.

L’operazione, che può essere considerata di routine, dovrebbe essere andata bene e senza complicazioni. Tuttavia, il fatto che Rettore sia anche ex paziente oncologica (nel 2020 è stata operata due volte per un tumore al seno) e che da anni convive con la talassemia, malattia ereditaria che la affligge dall’età di 29 anni, ha subito fatto preoccupare i fan.