Le rivelazioni di Britney Spears – nell’atteso memoir The Woman in Me, uscito lo scorso 24 ottobre – continuano ad avere conseguenze. E non poteva essere altrimenti. La celebre pop star statunitense, infatti, non le ha mandate a dire. Tra i personaggi coinvolti c’è, come ormai noto, anche l’ex fidanzato Justin Timberlake, cui ha dedicato ampio spazio, con pagine scottanti e che faranno ancora discutere molto. Talmente tanto che Timberlake e la moglie, Jessica Biel, pare che siano “fuggiti in Messico” insieme ai loro due bimbi, Silas (classe 2015) e Phineas (2020). A riportarlo è il Daily Mail, secondo cui la famiglia intera sarebbe partita con direzione Cabo San Lucas. Qui, avrebbero ritrovato la pace. La testata britannica, infatti, racconta di lunghe passeggiate insieme, chiacchierata al telefono e relax a bordo piscina. Il tutto dopo giorni turbolenti.

È sempre la stampa estera – ma US Weekly stavolta – a rivelare che la coppia Timberlake e Biel sarebbe rimasta spiazzata dalle affermazioni di Spears. E non si fa fatica a crederlo. Il cantante, in particolare, non si aspettava che Britney gli “desse tanto spazio nel libro”. Certo, immaginava di essere citato ma non in questa maniera: “Pensava che Britney avrebbe parlato in generale dei loro alti e bassi, senza mettere in piazza i loro panni sporchi. Il fatto che lei, decenni dopo la loro separazione, abbia scelto questa strada, lo ha profondamente deluso“. Mentre la moglie starebbe soffrendo per il tanto odio che il marito ha ricevuto negli ultimi giorni e vorrebbe solo che vivesse in pace, “come merita”.

La stessa testata americana ha inoltre rivelato un altro fatto, un dettaglio che smentisce in parte quanto riportato dal Daily Mail: il viaggio di Timberlake e famiglia sarebbe stato già prenotato da tempo. Dunque non avrebbe nulla a che fare con Britney Spears e con il suo libro. Sebbene sia comunque molto deluso che l’ex fidanzata abbia fatto tutto ciò e dopo così tanto tempo, il cantante sarebbe rimasto dell’idea che “lei ha tutto il diritto di raccontare la propria storia”. Insomma, dichiarazioni, indiscrezioni e fonti che rivelano fatti contrastanti. Dove sarà la verità? Una cosa è certa: Timberlake continua a mantenere disattivati i commenti sotto ai post social. I suoi contenuti pubblicati su Instagram (72 milioni di follower) non possono essere, dunque, commentati.