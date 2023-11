Il campione brasiliano Neymar non se la sta passando bene. Dopo il gravissimo infortunio subito durante una partita con la nazionale carioca – che lo farà rimanere “in panchina” per diversi mesi – e le sempre più insistenti voci di “rottura” con la sua compagna, anche la vita extra-campo sembra essere diventata un tormento.

Nella giornata di ieri, 7 novembre, un gruppetto di ladri ha fatto irruzione nell’abitazione di Cotia (nella periferia di San Paolo) con l’intento di rapire la fidanzata, Bruna Biancardi, e la figlia Mavie, nata appena un mese fa. Tuttavia, le due non erano al momento presenti, motivo per cui i ladri se la sono presa con i genitori della neo-mamma.

Secondo la Guardia Civil Municipale (GCM), uno degli indagati nell’azione è stato colto in flagrante, dopo che i vicini hanno chiamato la polizia. Gli altri ricercati sono riusciti a fuggire, rubando un ricco quantitativo di borse, orologi e gioielli di valore. La polizia continuerà ad indagare sull’accaduto, intanto, Neymar e famiglia possono tirare un sospiro di sollievo dopo il grosso spavento.

Tempestiva la rassicurazione social di Bianca Biancardi che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia dove spiega l’accaduto: “Scrivo per rassicurare gli amici, la famiglia e quelli che mi seguono qui. Questa mattina la mia casa è stata rapinata e i miei genitori sono stati presi in ostaggio. Io, Mavie e mia sorella non viviamo più lì e non eravamo presenti in quel momento”.