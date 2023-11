Non è un periodo tranquillo per Neymar. Non solo l’infortunio al legamento crociato anteriore e al menisco dello scorso 17 ottobre nell’ambito dell’incontro tra Brasile e Uruguay per la qualificazione ai Mondiali: per il calciatore anche la vita sentimentale è tutt’altro che tranquilla. Secondo i media locali, infatti, la storia con Bruna Biancardi, che l’ha reso da poco papà per la seconda volta, sarebbe arrivata al capolinea. Il motivo? Un nuovo tradimento dell’atleta ai danni della compagna.

NEYMAR E BRUNA BIANCARDI NON SONO PIÙ UNA COPPIA? – È il sito Leo Dias a riportare i dettagli di una festa tenutasi nei giorni scorsi in una enorme villa di Mangaratiba, non molto lontano da Rio de Janeiro. Durante il party Neymar si sarebbe intrattenuto con una ragazza che non è Bruna. A fornire un’altra clamorosa indiscrezione, però, è Coluna do Sodré, che avrebbe scoperto come l’accordo con l’influencer Bruna Biancardi non esiste più. “Tra i due ormai c’è solo un rapporto cordiale per crescere la piccola Mavie, figlia dell’ex coppia nata da poco. I due non sono più fidanzati e, per questo motivo, Neymar non è affatto preoccupato dalle notizie sulla sua vita privata che circolano sulla stampa” si legge sulla testata, come riporta Correio Braziliense. E ancora: “La notizia ufficiale della fine della relazione è solo questione di tempo. L’ex coppia aspetta il momento giusto per fare l’annuncio”. La priorità, al momento, sarebbe il completo recupero di Bruna dopo il parto e la salute della piccola Mavie, nata prematura al settimo mese di gravidanza.

IL PRECEDENTE – Non è la prima volta che Neymar tradisce la compagna. Era già successo poco prima di San Valentino. In quell’occasione il calciatore aveva avuto una liaison a San Paolo con l’influencer Fernanda Campos, e arrivarono persino le scuse pubbliche del campione: “Bru, ti ho già chiesto perdono per i miei errori, per la sovraesposizione, ma mi sento in dovere di ribadirlo pubblicamente. Se una questione privata diventa pubblica, la richiesta di perdono deve essere pubblica. Non riesco a immaginarmi senza di te. Non so se funzioneremo, ma oggi ho la certezza che voglio provarci […] il nostro amore l’uno per l’altro ci renderà più forti. Sempre Noi, ti amo”. Questa volta, però, il quadro sarebbe ben diverso e la parola fine tra di loro sarebbe già stata scritta.