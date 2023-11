Se l’inizio della stagione sportiva è stato altalenante, la vita privata di Paola Egonu sembrerebbe essere ben tracciata. Dopo un anno trascorso nel campionato turco, la pallavolista ha deciso di tornare in Italia, lottando per la conquista del titolo nella Vero Volley Milano. Impatto mediatico non indifferente, dettato anche dal dato sugli spettatori accorsi in massa per l’ultimo match della squadra milanese. I più di 12 mila paganti al Forum di Assago hanno il dolce sapore di record nella Serie A1 femminile.

Nonostante la sconfitta contro le rivali di Conegliano e i problemi al ginocchio che stanno tormentando la 24enne, per Egonu sembra essere sbocciato un amore. Pochi giorni fa, sul profilo Instagram di un collega della campionessa veneta, è spuntato un post che la ritrae assieme al compagno con una frase a corredo che sembra alludere a qualcosa di più di una semplice amicizia. “Chiamatelo amore o in qualsiasi modo, ma ovunque vada io tengo la sua foto nel portafoglio“, ha scritto Leonardo Puliti citando i versi di una canzone dei Gym Class Heroes – ‘Cupid’s Chokehold’ – mentre la mano di lei gli accarezza il cuore.

Leonardo è un 32enne schiacciatore umbro che milita nel Volley Garlasco in Serie A3 e chissà sarà proprio il sorriso postato sui social a dare una carica in più alla Egonu, magari in vista di un possibile ritorno in Nazionale.