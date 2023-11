I figli di Rudd Gullit denunciano il padre per violazione degli obblighi di assistenza nella responsabilità genitoriale. La cifra chiesta come risarcimento alla luce del mantenimento mai corrisposto è di 500 mila euro. Quincy Georges e Cheyenne Dil sono nati dalla relazione dell’ex calciatore con la modella Cristina Pensa. E l’accusa sarebbe non solo di non aver provveduto loro da un punto di vista economico ma anche di non essersi fatto più vedere, all’improvviso: “Fosse stato un padre presente non avrei mai creato una situazione del genere, ma voglio giustizia” ha spiegato Quincy Georges, 32 anni. E ancora: “Non risponde ai messaggi di auguri per le festività. Non voglio fare il mantenuto, è ovvio che quei soldi possono aiutarci ma è soprattutto una rivalsa morale”, le parole dette al Corriere della Sera. La cifra da versare ai figli è stata stabilita al termine della causa di divorzio, nel 2o10 ed era di 7200 euro al mese. Versamenti mai fatti, nemmeno dopo un nuovo accordo per mettersi in pari con gli arretrati. “È sparito dalla mia vita quando avevo cinque anni. Sette anni dopo è riapparso per un solo giorno davanti alla scuola. Poi di nuovo più nulla per anni. Io e mia sorella siamo stati usati”, il racconto di Quincy. E sempre al Corriere spiega: “Nel 2014, si rese conto che in Olanda aveva una pessima reputazione proprio per i rapporti deteriorati con i figli e ci convocò tutti e sei a Ibiza. Arrivammo e trovammo dei fotografi. Lui era così interessato a noi che stava sempre al cellulare. Ci ha usato per vendere le foto di una presunta famiglia felice a tabloid olandesi“.