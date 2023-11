“Un grande scandalo”. Così Tina Cipollari etichetta il bacio passionale che è scattato a Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua. È successo nella puntata andata in onda il 31 ottobre, la stessa durante la quale Manuela Carriero ha abbandonato il trono.

Tutto ha avuto inizio dalla “prova” a cui Tina ha sottoposto Gemma Galgani e Bruno, il suo nuovo corteggiatore. La dama è reduce dalla fine della frequentazione con Maurizio, che più volte si era detto “bloccato” nell’approfondire la conoscenza con lei. Il nuovo pretendente, invece, si è dimostrato da subito ben più disinvolto, dichiarando di non aver paura della differenza d’età tra di loro. Per questo motivo l’opinionista ha preteso che i due si scambiassero un bacio in studio, a dimostrazione della veridicità delle parole di Bruno. Le labbra di Gemma e del suo cavaliere si sono sfiorate, ma alla Cipollari non è bastato, e ha invocato a gran voce un bacio vero. A questo punto il corteggiatore, nonostante il sottofondo musicale ad hoc, ha spiegato di sentirsi forzato e per questo imbarazzato.

È stato Gianni Sperti a dare una piega inaspettata alla situazione. Alzatosi dal proprio posto ha invitato Roberta Di Padua – da qualche anno presenza fissa del parterre femminile – a raggiungerlo e in men che non si dica l’ha baciata con passione. La dama non si è fatta trovare impreparata e ha ricambiato con molto piacere le effusioni di Sperti. Un bacio alla francese in piena regola durato svariati secondi. “Gianniii, Ma Gianniiiii” ha esclamato attonita Maria De Filippi, salvo poi rivolgersi a Tina Cipollari: “Tina è tutta colpa tua! Gianni basta, Gianni!” ha gridato ancora la padrona di casa. “Un grande scandalo” sono state invece le parole di Cipollari. Roberta, tornata al proprio posto, ha commentato visibilmente felice: “Bacia bene Gianni, ammazza, c’ha una bella presa! Me so’ sbloccata”.

La conduttrice rivolgendosi a Sperti ha affermato: “Era una dimostrazione…”, ma l’opinionista ha replicato: “No, no, m’è piaciuto”, per poi spiegare: “Volevo svegliare gli uomini (del parterre, ndr)”. Missione compiuta. A svegliarsi non sono stati solo i cavalieri, ma pure l’intero studio e il pubblico da casa, che ha commentato la vicenda rendendo virali le immagini e il video del fuoriprogramma.