“Mai e poi mai avrei voluto vedere questa scena”. Maria De Filippi non riesce a tacere davanti allo sfogo di Manuela Carriero che nella puntata di Uomini e Donne in onda il 31 ottobre tenta il tutto per tutto pur di cercare un punto d’incontro con i corteggiatori Michele e Carlo. Ma che cosa è successo? È bene fare un passo indietro.

MANUELA CARRIERO ABBANDONA IL TRONO – Nelle scorse puntate la tronista aveva eliminato Michele dopo che quest’ultimo l’aveva attaccata elencando tutte le caratteristiche caratteriali che di lei non gli piacevano. Se in un primo momento Manuela aveva incassato il colpo, in seguito – anche dopo le strigliate degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari – aveva optato per un addio al corteggiatore. Nel frattempo il rivale Carlo l’aveva rimproverata per come si era lasciata trattare da Michele e, spiegando di non volere accanto a sé una donna così, aveva deciso di non tornare più a corteggiarla.

Rimasta senza pretendenti Carriero ha fatto marcia indietro, dimostrando di non voler lasciare andare né Michele né Carlo. Per questo motivo li ha fatti convocare in studio per un ultimo confronto. Il primo non fa sconti, e capisce che deve essere secco e in qualche modo brutale per farsi comprendere da Manuela: “Tu mi piaci solo fisicamente per quello che ho visto ora”. La tronista non ci sta: “A me sembra surreale che una persona mi possa giudicare dopo due ore, ci siamo conosciuti in un contesto che non è la vita reale”. Il pretendente allora continua: “Mi sei piaciuta fin quando non sono andato in profondità”, ma la sua interlocutrice non vuole cedere: “Tu sei convinto di questo? Io non ci credo […] Non ti voglio convincere a rimanere, ma le persone hanno pregi e difetti, datti la possibilità di conoscerli. Le cose più belle forse cominciano così, lo sai? Quante storie sono cominciate così?”, ed ecco che Michele diventa lapidario: “Manu non mi piaci”.

IL COMMENTO DI MARIA DE FILIPPI – Mentre anche Carlo guadagna il centro dello studio per un vis-à-vis la conduttrice prende la parola e leggermente esasperata si lascia andare: “Mai e poi mai questa scena io l’avrei voluta vedere, nessuno di noi e di tutti quelli che lavorano dietro le quinte la volevano vedere perché è umiliante per te. Nessuno dei due è il tuo fidanzato e non stai perdendo una storia d’amore importante, stai perdendo una conoscenza!”. Al termine del confronto con Carlo alla tronista non resta che abbandonare il programma. De Filippi cerca di rincuorarla: “Capita, non è una cosa grave, è superabile” e Carriero risponde: “Se hai il numero di qualcuno io cerco sempre l’amore, sono predisposta a fare conoscenze e a passare sopra i difetti se una persona mi piace”. “L’ho visto” è il commento di Maria De Filippi prima di congedarla.