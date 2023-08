Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Celine Dion, soprattutto dopo le dichiarazioni che la sorella Claudette ha rilasciato al quotidiano canadese Le Journal de Montreal. La cantante, come annunciato da lei stessa sul finire del 2022, soffre della sindrome della patologia rigidia, malattia neurologica che blocca, poco a poco, chi ne soffre impedendogli di muoversi e parlare. “Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante” ha affermato Claudette, spiegando anche che Celine sta lavorando sodo per mantenere la propria forma fisica in modo da essere pronta per quando tornerà ad esibirsi. Perché in famiglia tutti sono convinti che la cantante vincerà questa sfida.