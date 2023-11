Rocco Tanica contro Beppe Sala. Il motivo dello sfogo del tastierista degli Elio e Le Storie Tese è il caos causato a Milano dal nubifragio dello scorso 31 ottobre, con l’esondazione del Seveso che ha allagato alcune parti della città. “Sempre grandissimo Beppe Sala. Zero manutenzione, zero prevenzione, zero interventi. Le case sono allagate, mia madre disabile al cento per cento è con i piedi nell’acqua. Se passa a fare un giro ho stivali e pala anche per lei. Il primo sindaco che fa rimpiangere Formentini & co“, scrive a commento di un video che mostra i quartieri più colpiti, postato su Twitter-X. Marco Formentini è stato sindaco di Milano dal 1993 al 1997.

