“Spero che Briatore sia andato in questura a far denuncia oltre che a fare una storia” su Instagram. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato all’imprenditore Flavio Briatore che, nelle scorse ore, ha denunciato sui social di essere stato derubato in centro a Milano, in pieno giorno. Nella sua storia Briatore aveva chiamato in causa il primo cittadino milanese dicendo che “Milano è una città pericolosa” e aveva quindi raccontato quanto successogli durante una giornata lavorativa: “Un extracomunitario si è avvicinato con un monopattino, ha aperto la portiera, preso lo zaino e si è dato alla fuga”, ha detto Briatore. Concludendo poi: “Milano è una città pericolosa e le statistiche lo dimostrano. Non c’è controllo. La gente ha paura e anche io sto più attento ora sapendo che la città è pericolosa“.