‘Come crescono in fretta’ si sarà detta Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi D’Alessio, guardando negli occhi il figlio Andrea. Sì perché, come raccontato dalla cantante tramite delle simpatiche Instagram Stories, ha recentemente passato del tempo con il genito 13enne e la sua fidanzatina. Un momento sicuramente bello ma allo stesso pieno di emozioni di ogni tipo per l’ometto Andrea che, come scritto dalla mamma, era “agitatissimo”.

“Una volta uscivo per andare a prendere un gelato con mio figlio, mentre adesso esco… per fare cosa Andrea?”, chiede Anna al figlio che risponde, imbarazzato, “A prendere il gelato con la mia fidanzata“. Il primo appuntamento è un momento che difficilmente si scorda e la Tatangelo ha voluto che tutto andasse per il meglio. Per la festa di Halloween li ha quindi accompagnati a Cinecittà World, trascorrendo la serata in loro – moderata- compagnia. “Mi ha fatto alcune raccomandazioni. ‘Allontanati quando siamo insieme al tavolo’, quindi dovrò andare a prendermi un caffè qui vicino. Poi di non fare troppe domande e non essere pesante. Capite il livello dell’adolescenza oggi?”, ha detto in modo molto dolce la 36enne.