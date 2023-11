“Mi vuoi sposare?”. Per una proposta di matrimonio che si rispetti solitamente occorre inginocchiarsi, avere in tasca un anello per sigillare il momento, pronunciare le tre parole fondamentali qui sopra e (perché no) uno smartphone a portata di mano per documentare tutto. Paulo Dybala, dopo 5 anni di relazione, ha deciso di sorpendere la sua fidanzata Oriana Sabatini davanti alla Fontana di Trevi a Roma. È lunedì 30 ottobre, il clima rispecchia una perfetta serata ottobrina romana. Dopo cena, tra lo stupore dei passanti e degli amici presenti (il compagno di squadra Leandro Paredes e la moglie Camila Galante e Alvaro Morata accompagnato dalla moglie Alice Campello) ecco la proposta di matrimonio a effetto sorpresa, prontamente documentata sui social.

Un’uscita concordata dunque con tanto di ruoli ben definiti: Paredes assegnato alle riprese panoramiche dall’alto, Morata con lo smartphone in mano per scattare la foto utili ai social e Alice e Camila pronte a supportare la futura sposa. Tra lacrime, gioia e stupore la risposta di Oriana è affermativa (e non poteva essere altrimenti visto che lei stessa aveva domandato al fidanzato più volte di sposarsi). Tra i commenti sotto il post di Instagram con la caption “Para Siempre” e l’anello in primo piano, è un vero trionfo di auguri e complimenti da parte dei tifosi della Roma e amici vip. Il profilo ufficiale della squadra calcistica AS Roma ha pubblicato due cuori legati al colore della maglia, giallo e rosso. Ora spazio ai preparativi per il matrimonio, con la data rigorosamente top secret e la speranza che anche per quella giornata la Capitale possa fargli da sfondo. Chissà.