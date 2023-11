Con grande autoironia, Mariah Carey ha dato il via ufficiale alla stagione natalizia con un conto alla rovescia pubblicato su Instagram. Il video mostra un orologio digitale che segna i secondi fino alla mezzanotte del 31 ottobre, marcando la fine di Halloween. Subito dopo, una grande cassaforte si apre, rivelando Carey intrappolata in un blocco di ghiaccio. Quattro persone, ancora vestite da Halloween, si riuniscono intorno al blocco di ghiaccio, utilizzando asciugacapelli per liberarla. Una volta liberata, Mariah annuncia: “È ora!” e balla sulle note di “All I Want For Christmas Is You” mentre la neve inizia a cadere. Con questo gesto spettacolare, Mariah Carey ha ufficialmente dato inizio alle celebrazioni natalizie, portando gioia e festa ai suoi fan.