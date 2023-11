Dopo circa due mesi di silenzio dai social, Gianni Morandi è tornato a pubblicare foto su Instagram, entusiasmando i suoi fan ma anche suscitando una certa preoccupazione. Se infatti la prima foto, pubblicata due giorni fa, lo ritrae allo stadio mentre assisteva alla partita Bologna-Sassuolo, è stata accolta con fervore; le altre due immagini che ha condiviso hanno fatto sorgere domande riguardo alla sua salute.

Nelle due foto successive, infatti, Morandi appare con la mano destra fasciata, suscitando l’attenzione e la preoccupazione dei suoi seguaci. Nel marzo del 2021 il cantautore bolognese si era infatti ferito gravemente le mani in seguito ad una caduta in un rogo in campagna. Ecco perché è bastato un piccolo particolare perché molti fan gli chiedessero spiegazioni sul suo stato di salute, lasciando commenti come: “Ciao Gianni come stai? Cosa è successo alla tua mano? Perché è ancora fasciata?”. E c’è anche chi ha fatto sorgere che il dubbio il suo periodo di assenza dai social potesse essere stato legato in qualche modo a nuovi interventi chirurgici o a problemi di salute.

Così, per rassicurare i suoi fan, Gianni Morandi ha risposto in un commento, spiegando: “Abbiamo risolto qualche piccolo problema. Un caro saluto“. Anche se non ha fornito molti dettagli, ha assicurato a tutti che possono stare tranquilli. La sua risposta ha contribuito a dissipare le preoccupazioni dei suoi affezionati seguaci, che ora aspettano di vederlo nuovamente attivo sui social.