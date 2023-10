Il temporale notturno, poi il Seveso che esonda e interi quartieri di Milano allagati. Il capoluogo lombardo si è svegliato sott’acqua. Tanti i disagi per i cittadini e le disavventure accadute nel corso della mattinata. Come quella successa a Sabino Frassà che ha mandato al Fattoquotidiano.it alcuni video: Frassà è rimasto bloccato insieme ad altri cittadini alla rotatoria di piazza Caserta, nel quartiere Istria. Attorno a lui solo acqua. “Ci siamo salvati mettendoci su una rotonda, siamo qui da un’ora e mezza”, dice in un primo video arrivato alla redazione in mattinata. In una seconda clip, poi, Frassà racconta dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno salvato lui e altre 10 persone. Nelle immagini anche la visuale in soggettiva da sopra il mezzo dei pompieri.