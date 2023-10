Le sue borse stampate con una mappa sono famose in tutto il mondo ma lui non parla molto pubblicamente e tantomeno è solito esprimersi su questioni di attualità. Parliamo dello stilista Alviero Martini che stavolta si è sfogato sulla situazione del traffico in Liguria e li ha fatto attraverso i suoi social: “Sto andando a Sanremo per il prestigioso evento di moda The Look of the year e da Milano a Sanremo ci abbiamo messo sei ore di macchina per 300 chilometri. E la cosa più importante è che abbiamo pagato tutta la tariffa intera per le corsie dimezzate, gli incidenti, i tamponamenti, le code e il lavori. Insomma è una vergogna”.

