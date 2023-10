Su storie ed aneddoti legati ai matrimoni si potrebbe scrivere un romanzo umoristico. Ad arricchirne la serie è la domanda posta da un utente Reddit che, dopo aver partecipato a un matrimonio, si è chiesto se la cifra versata sul conto corrente degli sposi fosse congrua o meno. Il post ha ricevuto in pochissimo tempo un’infinità di risposte che avranno probabilmente fatto avere dei ripensamenti all’uomo.

“Non è di un parente né di un amico stretto ma diciamo di amici acquisiti… – spiega l’invitato che si è posto il quesito – io pensavo tipo 20 euro però poi visto che la cifra dovrà essere versata sul loro IBAN in che modo capiranno che ho ‘pagato’? Grazie per l’eventuale aiuto!”.

I commenti sotto al racconto sono stati tutto fuorché rincuoranti: “Chissà le risate che si faranno a vedere un bonifico di 20€… – replica un altro utente – A questo punto portati pure i contenitori per recuperare un po’ di avanzi, così ci mangi il giorno dopo”. I più esperti del settore danno la propria interpretazione: “Cambia molto da regione a regione. In puglia 20€ si danno per un compleanno. Ai matrimoni dei miei amici io ho dato 300 e quando ho fatto il testimone 500. Quando ho ricevuto solo la partecipazione e non l’invito (leggasi: sì Messa, no ristorante) ho dato 50″. Un altro spiega nel dettaglio le cifre: “Qui al sud con 20 euro fai una figura talmente pessima che è meglio non andarci proprio. 20 euro è il minimo come quota per il regalo di una laurea, tanto per fare un esempio. Generalmente metto in base alla sala (ad esempio, se il pranzo viene 120 euro a persona nella busta si parte da 200 euro a persona) più bonus in base a quanto ci tengo alla persona (parente o amico stretto per intenderci anche 250-300-350 per persona sempre)”. Insomma, l’importo corretto probabilmente non esiste, sta di fatto che la somma regalata agli sposi non ha per niente convinto gli utenti del forum.