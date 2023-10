“Io direttore artistico del Festival e Fiorello conduttore? Sono d’accordo…“: così Fedez rispondendo all’ironica provocazione di Fabio Fazio durante la puntata di ieri di Che Tempo che Fa. Tutto è nato da uno scherzo dello showman con una telefonata a un finto Fedez che diceva di volersi candidare come direttore artistico della kermesse per il 2025. E ieri la gag in studio sul canale Nove e con l’intervento via sms proprio di Fiorello: “Grazie Fabio, ma quanto ti diverti sapendo della mia ansia?“, ha scritto Fiorello bocciando l’ipotesi. Ma Fazio non ha mollato: “Devi farlo, devi assolutamente farlo”.