“Due anni fa, mia sorella ha sposato il suo amore del liceo dopo che erano stati insieme per circa otto anni. Per il loro matrimonio, ho comprato loro un divano piuttosto costoso (7.600 dollari) perché era nella loro lista di nozze rivolta ai parenti più stretti. Allora rimase assolutamente sbalordita dal regalo e disse che era il migliore che avesse ricevuto. Tuttavia, hanno divorziato circa sei mesi dopo e non ho ancora idea del perché”. Inizia così il racconto che un utente ha condiviso su Reddit per sfogare il malcontento che ancora prova per le richieste fatte da sua sorella il suo matrimonio.

L’uomo racconta che, dopo un anno di separazione tra i due, la sorella ha deciso di risposarsi con lo stesso uomo con cui aveva divorziato, dopo averci fatto pace: “Vogliono rifarlo in chiesa, con una grande cerimonia, come la prima volta. Non ho nulla in contrario, ma oggi ha inviato a me e alla mia famiglia un’altra lista dei desideri per questo matrimonio”. Poi ha continuato: “Poiché il mio regalo costava 10 volte in più di quelli ricevuti nella media, l’ho informata che non ne avrebbe ricevuto un altro a meno che non si tratti di una carta regalo da circa 100 dollari, pari a 95 euro”.

“Lei è andata completamente fuori di testa e ha detto che era il suo matrimonio e che non potevo essere così egoista. La mia famiglia è dalla sua parte quindi non so se sono io che sto sbagliando oppure no”, conclude. In sostanza, la sorella ha deciso di risposarsi dopo il divorzio con lo stesso uomo, pretendendo anche che le venissero rifatti i regali. Doppio matrimonio, doppi regali, è stato il pensiero della donna. Ma non quello degli invitati. E nemmeno degli utenti del noto forum, per i quali la storia rasenta la follia: “Ne avesse sposato un altro, sarebbe stato meglio, ma così non ha senso. Facessero un figlio se vogliono dei regali”, ha scritto un utente online.