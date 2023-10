“Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan”. Così il profilo ufficiale di ‘Friends’, la serie tv che ha segnato la carriera dell’attore, trovato morto sabato a 54 anni nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angelese. Nel ruolo di ‘Chandler Bing‘ l’attore ha scritto la storia della fortunatissima serie, legando il suo volto e la sua risata al personaggio che ha interpretato per 10 stagioni.

La Warner Bros Television Group, che ha prodotto “Friends”, ha espresso il suo dolore in un comunicato, dichiarando: “Siamo sconvolti dalla scomparsa del nostro caro amico Matthew Perry. Matthew era un attore incredibilmente dotato e una parte indelebile della famiglia del Warner. L’impatto del suo genio comico si è sentito in tutto il mondo e la sua eredità continuerà a vivere nei cuori di molti. Questo è un giorno straziante e mandiamo il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi devoti fan”. Anche la NBC, che ha trasmesso “Friends” negli Stati Uniti, ha condiviso il proprio cordoglio: “Siamo incredibilmente addolorati per la scomparsa prematura di Matthew Perry. Ha portato tanta gioia a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con i suoi tempi comici perfetti e la sua arguzia. La sua eredità vivrà attraverso innumerevoli generazioni”.