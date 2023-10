Se il mese di ottobre ci ha già regalato uno spettacolo celeste con la Luna Nuova del 14 ottobre accompagnata da un’eclissi solare, il capolavoro astronomico non è ancora finito. Il 28 ottobre 2023, in una danza cosmica perfettamente orchestrata, la Luna Piena farà la sua apparizione accompagnata da un’eclissi lunare parziale. Questo evento unico inizierà a svelare il suo splendore alle 20:01 per culminare nell’oscurità profonda alle 22:15. A differenza delle eclissi totali, in cui la Luna scompare completamente dall’orizzonte, un’eclissi lunare parziale offre uno spettacolo affascinante, con una parte del nostro satellite che si tinge di un suggestivo rosso.

Un evento astronomico unico nel suo genere, per il quale da giorni sui social si sono mobilitati gli esperti di astrologia e numerologia: “Le eclissi sono sempre un momento di grande trasformazione. Sono portatrici di un’energia che può destabilizzare il nostro spirito e mettere in agitazione le nostre emozioni”, spiegano.

Il culmine di questa eclissi parziale di Luna, perfettamente visibile anche dall’Italia, avverrà alle 22:14, quando il 6% della superficie lunare sarà momentaneamente privo della luce diretta del Sole. L’osservazione di questa eclissi sarà un’esperienza affascinante, in quanto si prevede che la parte in ombra della Luna assumerà il caratteristico colore rosso, un fenomeno noto come “Luna di sangue“.

Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, ci spiega il processo: “L‘effetto del colore rosso è dovuto all’unica componente cromatica della luce solare che, filtrando attraverso la nostra atmosfera, raggiunge quella parte del satellite temporaneamente nell’ombra terrestre. L’osservazione può essere condotta ad occhio nudo, mentre un binocolo o un telescopio permetteranno di seguire meglio le varie fasi. Inoltre, a rendere la scena dell’evento più preziosa, nella stessa zona del cielo ci sarà anche Giove.”

La Luna Piena e l’eclissi lunare parziale del 28 ottobre saranno un’occasione imperdibile per connettersi con il cielo e riflettere sulle nostre vite in un modo del tutto unico: quest’ultima Luna Piena di ottobre sarà infatti nel segno del Toro. L’influenza di questo segno di terra si esprime nel cercare di dare sempre il meglio di sé, senza compromessi e con grande perseveranza: per questo gli astrologi suggeriscono che è il momento perfetto per dedicarsi alla propria crescita personale e alla ricerca del benessere psico-fisico.