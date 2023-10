È diventato un fenomeno social grazie ai video in cui, in giro per Milano, chiedeva con sfrontatezza alle persone ‘cosa facessero nella vita per potersi permettere le loro auto costose’ ma è stata proprio la sua notorietà a metterlo nel mirino di alcuni malviventi. Stiamo parlando del tiktoker @eddybeef, all’anagrafe Eduardo Biasi che è stato picchiato e derubato di migliaia di euro proprio mentre si accingeva a girare uno dei suoi contenuti social.

Stava sperimentando un nuovo format che consisteva nel regalare soldi e oggetti di valore – come iPhone o Playstation – quando è stato preso d’assalto. A comunicarlo è stato lui stesso in un video postato in Rete, in cui ha denunciato l’accaduto: “Ero con un imprenditore che sta finanziando alcuni miei video in cui regalo soldi e PlayStation in giro per l’Italia, a Milano in particolare. Da quando abbiamo pubblicato il primo contenuto di questo genere tantissime persone hanno iniziato a seguirci. Mentre ero sull’auto di questo imprenditore, faccio per scendere e mi si affiancano due ragazzi che provano a rubarmi i soldi che tenevo in mano. Era una grande mazzetta, quindi mi è venuto spontaneo cercare di trattenerli, soprattutto perché non era denaro mio. A quel punto uno dei due mi ha tirato un pugno“.

Dopo l’episodio, Eduardo Biasi ha deciso di smettere per un po’ di regalare soldi: “Useremo lo stesso denaro che avremmo dovuto regalare offrendo una vacanza a venti persone. Prenderemo una villa a Bali per un mese, comprando anche i biglietti aerei, l’importante è che sia gente che registra contenuti su TikTok, anche con profili piccoli”, ha spiegato. Ultima, ma non per importanza, la denuncia nel suo video sul ricorrente problema della sicurezza a Milano: “Questa è diventata una città davvero pericolosa e non mi sento al sicuro, mi trasferirò al più presto”, conclude.