Una donna di 82 anni è stata derubata della sua borsa in un supermercato di Treviso. Dopo aver avvisato del furto un membro del personale – che secondo la testimonianza della donna non le ha dato ascolto – la signora ha tentato con le proprie forze di riappropriarsi della sua borsa: è partita all’inseguimento del ladro, fino a quando non è stata fermata alla cassa da un commesso, che le ha chiesto di pagare i due cetrioli che aveva nel carrello. La notizia la dà Il Gazzettino.

Circa a mezzogiorno la donna ha iniziato a fare la spesa nel discount quando le hanno portato via la borsa, lasciata per poco tempo incustodita nel carrello. La donna ha raccontato: “In quel momento mi sono rivolta a un dipendente con tanto di cartellino identificativo e lo informo che mi hanno appena rubato la borsa. Forse sarà stato sordo, perchè mi ignora. Il mio pensiero però era recuperare borsa e denaro, così mi sono mossa col carrello e i due cetrioli verso l’uscita”.

L’anziana è stata a quel punto fermata dal dipendente, che le ha chiesto di paghare i cetrioli prima di riprendere l’inseguimento fuori dal punto vendita: “Così facendo, se avevo una minima possibilità di vedere chi aveva la mia borsa, è evaporata”, ha riportato la donna, sottolineando che si sarebbe immaginata maggior supporto: “Invece niente. A 82 anni mi sono incamminata fino in vale Luzzatti, trovando lì un vicino di casa che ha telefonato a mio figlio, accompagnandomi da lui con la sua auto. Mi sovviene una domanda: due cetrioli valgono di più di un’anziana, di qualsiasi persona che in una situazione simile auspica in un minimo di aiuto, specie dal personale di una società di così alto nome?”.