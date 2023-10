Ah, l’amore. Se Barbara D’Urso fosse ancora in onda con il suo Live Non è la D’Urso avremmo certamente potuto sfruttare il famoso albero genealogico dei sentimenti. La storia d’amore tra Irina Shayk e Tom Brady sarebbe nelle ultime ore giunta al capolinea. Il motivo? Il rapporto che si sarebbe instaurato tra l’ex Bradley Cooper e la modella Gigi Hadid (con l’approvazione di Gisele Bündchen, ex di Brady).

Sarebbe stato un insider a rivelare a Page Six lo stato d’animo di Shayk: “Irina non è contenta che Bradley stia frequentando un’altra top model, una più giovane. L’ha colta di sorpresa”. Eppure chi ha già avuto modo di avvistare Cooper e Hadid insieme ha confermato che tra i due ci sarebbe una grande sintonia, pur non essendo intenzionati a instaurare da subito una relazione seria o a voler mettere su famiglia. E anche in questo caso è necessario fare un focus e aggiungere altri due rami all’albero genealogico. Gigi ha avuto nel 2020 la sua prima figlia, Khai, insieme a Zayn Malik (ex cantante dei One Direction). Bradley invece è papà di Lea, 6 anni, avuta proprio con Irina. E proprio lei, dopo essere stata legata sentimentalmente a Cooper dal 2015 al 2019, ha voluto mantenere un buon rapporto per il bene della figlia.

Dopo un momento di crisi dovuto alla separazione e l’esigenza di vivere in sue diverse città (lei New York e lui Los Angeles) almeno questa situazione sembrerebbe essersi appianata. A tal proposito l’insider ha poi dichiarato a Page Six: “Shayk sembra aver colto ogni occasione per essere fotografata dai paparazzi, anche apparendo al meglio mentre accompagnava la figlia di sei anni a scuola come a dire ”Guarda tesoro, sono ancora al top”. Va ricordato che, ironia della sorte, sarebbe stata proprio Irina a far conoscere Cooper e Hadid. Ecco cosa aveva dichiarato un insider in esclusiva al The Messenger: “ Gigi è stata presentata a Bradley tramite Irina e i loro amici comuni nel settore. Gigi e Irina sono state intime nel corso degli anni mentre lavoravano insieme”. E ancora: “Lui l’ha corteggiata e lei era decisamente interessata ed eccitata. Si sono visti in modo informale ma è una situazione estremamente nuova. Gigi ha reso noto che non vuole una relazione seria. Hanno molto in comune, lei vuole iniziare a recitare ed è incuriosita dalla prospettiva e dalla guida di Bradley”.