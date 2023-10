“Loro posso scrivere quegli articoli di me**a semplicemente perché io sono stato sincero“: così Tiziano Ferro in un video che ha postato sul suo profilo Instagram. Ben ricordiamo, e ne abbiamo anche scritto qui, quanto scritto da certi siti e testate anche quando il cantautore ha comunicato il divorzio dal marito Victor Allen. “Avrei potuto mentire, mettermi una fidanzata accanto e farli tacere, anche se poi tutti sapevano la verità“, prosegue Ferro. “Facessero poco i gradassi perché se non esistesse la mia sincerità, io sto pagando la mia sincerità, non c’è niente di eroico nell’utilizzare la mia verità per esprimere la propria omofobia per esempio e questo è un gesto talmente vile e stupito che a me viene da ridere nel senso a me viene da guardare queste persone e dire ‘eh bravi, ve l’ho detto io, scusate io vi ho dato il pane per potermi attaccare e voi lo utilizzate, pensate quanto siete scemi, non è che avete fatto una scoperta, non è che avete fatto un lavoro d’indagine, non è che mi avete smascherato’, quindi la verità è che queste persone si definiscono già per quello che fanno prima che per il contenuto delle cose che dicono. Bisogna rendersi conto che c’è un oceano di persone che giovano del fatto che tu esisti e crei rappresentanza, e la rappresentanza è quella che è mancata sicuramente alla mia generazione”.

