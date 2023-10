Andrea Giambruno, scrive il Corriere, “sta sotto un treno”. Non che ci si aspettasse qualcosa di diverso dopo la rovinosa fine della relazione decennale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sempre secondo il quotidiano diretto da Luciano Fontana, il fu first gentleman avrebbe trascorso un fine settimana in famiglia: la “prova” è una foto scattata al centro commerciale di Orio al Serio (Bergamo). Seduto al bar con aria afflitta, con lui c’è probabilmente la sorella ma anche la figlia Ginevra e il cuginetto. “Avvistamento” del giornalista anche a Milano nei pressi di Viale Monza assieme alla figlia: stavolta lo scrive Alberto Dandolo su Dagospia. Insomma, il giornalista (che la premier ha definito “padre amorevole” anche nel comunicato della rottura) si prende cura della figlia a Milano, dove vive in albergo.

Ora resta da capire quale futuro gli si prospetta a Mediaset dove si sta decidendo come procedere dopo i fuorionda di Striscia la Notizia. Tornerà alla conduzione di Diario del Giorno? Secondo Dagospia le possibilità ci sono ma fonti beniformate sostengono invece che per lui si stia pensando a un ruolo nel quale sia più complesso lasciarsi andare a “sparate” e opinioni personali. Sono state quelle d’altronde (dalle affermazioni sessiste al termine “transumanza” usato a sproposito parlando di migranti), a dargli la luce della ribalta. Una ribalta negativa, ancora di più dopo gli atteggiamenti filmati e mandati in onda dal tg satirico di Antonio Ricci che intanto assicura di non avere altrifuorionda. C’è chi sostiene il contrario. Che succederà?