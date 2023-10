“David Beckham fa la vittima, ma fu lui a far soffrire Victoria”. Per la prima volta dal 2004 è Rebecca Loos ad intervenire a gamba tesa sull’affaire Beckham che la vide protagonista come amante per qualche tempo del calciatore inglese. La Loos è intervenuta sul Daily Mail per commentare la messa in onda su Netflix del documentario Beckham.

A sorpresa, non se ne era parlato da anni, nel documentario il giocatore ex Real Madrid e Milan torna ad affrontare il suo tradimento coniugale che fece esplodere ire e gelosie in mezzo mondo. Si tratta della relazione che durò quattro mesi con la Loos quando Beckham si trasferì in Spagna e la moglie Victoria rimase a Londra con i figli piccoli. Loos, ex modella, figlia di diplomatici, oggi insegnante di yoga in Norvegia, era l’ assistente personale del calciatore. Di fronte alla confessione nel 2004 della relazione da parte di lei, Beckham aveva smentito ogni accusa e il mondo gli aveva creduto, facendo diventare Rebecca la più classica delle sfascia famiglie.

Nel documentario se ne torna a parlare. La prima è Victoria che afferma: “E’ stato il periodo più brutto della nostra vita”. “Che periodo orribile”, continua David, “mi sentivo male ogni giorno”. Raggiunta a Oslo dal dal Mail, Rebecca ha deciso di incavolarsi un pochetto dopo l’ennesima piazzata ipocrita dei Beckham. “Ma vi rendete conto? È tutto un “povero me”, ma prendersi le proprie responsabilità no?”. Loos oggi 47enne continua: “Può dire quello che vuole, ovviamente, e capisco che abbia un’immagine da preservare, ma si sta dipingendo come una vittima e mi sta facendo sembrare una bugiarda, come se avessi inventato queste storie (…) Sta indirettamente suggerendo che sono io quello che ha fatto soffrire Victoria”.