E’ avvolta nel mistero la scomparsa di un membro dell’equipaggio della nave da crociera AIDAperla, sparito nell’oceano Atlantico dopo esser caduto in acqua. La drammatica vicenda è avvenuta domenica 22 ottobre nel Canale della Manica, al largo della costa di Ramsgate, quando è stato segnalato “uomo in mare” in seguito alla caduta in acqua di un individuo, pare un membro dell’equipaggio, scomparso senza lasciare traccia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 8 del mattino: un’ora dopo, la guardia costiera HM è stata allertata per intraprendere operazioni di ricerca e soccorso ma, nonostante una intensa giornata di sforzi, le ricerche non hanno portato alcun risultato e i soccorritori hanno annunciato il termine delle operazioni.

La nave da crociera, con bandiera italiana, era partita da Amburgo con destinazione Las Palmas, Spagna. L’equipaggio ha segnalato alle autorità inglesi la possibile scomparsa del membro dell’equipaggio, scatenando una massiccia risposta da parte delle unità di soccorso e ricerca inglesi, che hanno impiegato motovedette ed elicotteri per ispezionare la zona in cui si è verificato l’incidente. Sono state coinvolte anche unità della stessa nave da crociera nella speranza di trovare tracce del disperso. Purtroppo, tutte le ricerche sono state inutili.

“Il capitano e l’equipaggio di AIDAperla hanno immediatamente avviato tutte le necessarie misure di soccorso e salvataggio in stretto coordinamento con le autorità locali. La perquisizione a bordo ha confermato la scomparsa di un membro dell’equipaggio di sesso maschile. La nave è stata immediatamente fermata e riportata nel luogo in cui si ritiene fosse avvenuto l’incidente dove ha preso parte alle ricerche”, ha affermato la compagnia di navigazione, aggiungendo che i pensieri sono ora “alla famiglia della persona scomparsa e ai suoi colleghi”. La nave ha quindi ripreso la sua navigazione secondo la rotta programmata, ma il mistero della scomparsa rimane senza soluzione, con domande irrisolte sulla tragica vicenda.