Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Mauro Corona si è aperto a 360 gradi, toccando vari temi e confidando episodi molto personali. L’alpinista, ospite fisso di “E’ sempre Carta bianca” su Rete 4 con Bianca Berlinguer, ha raccontato dettagli dolorosi del suo passato, delineando una vita segnata da sofferenze e mancanza di affetto: “Ho 73 anni e conduco una vita pericolosa tra le montagne e le osterie. Mi sono sentito sempre un inciampo per mio padre, come i miei due fratelli. Non siamo venuti al mondo per amore o affetto, siamo accaduti. Nella nostra infanzia chiedevamo una carezza, che non c’è mai stata. Sono andato a fondo tante volte, sono tornato a galla. Mia mamma scappò, si rifugiò all’estero. Non so dove sia finita: Austria, Germania, Olanda, a fare la sguattera. Quando se ne andò avevo 6 anni, i miei fratelli 5 anni e 4 mesi. L’ho rivista quando avevo 13 anni, fu una sofferenza. Tornò e riprese a picchiarsi con mio padre…“, ha spiegato parlando della sua infanzia difficile.

Da qui Corona ha toccato il tema del perdono, sottolineando: “Questa vita mi ha formato, riparto ogni mattina da quello che resta e da quello che ho salvato. Ho perdonato? Il perdono è il desiderio di averli qui ora, ma ormai è troppo tardi”. Quindi ha affrontato con grande sincerità il problema dell’alcolismo nella sua vita, definendolo “una cosa seria.” Ha raccontato la sua battaglia contro l’alcol, sottolineando le sfide incontrate nel tentativo di smettere di bere: “Ho smesso per 2 anni, stavo bene davvero. Poi, più di un anno fa ho ripreso. Vado ancora a scalare e a camminare, ma quando torno giù non vado a casa ma vado al bar: l’alcol non ti lascia, non si esce“, ha ammesso.

L’intervista si è conclusa poi con un appello di Mauro Corona a Silvia Toffanin: “Toffanina, mi hanno detto che lei è la moglie di Pier Silvio… Dica a Pier Silvio se può farci avere le reti Mediaset nelle piccole comunità… Nei paesini c’è più bisogno, l’inverno guardano la televisione e sotto i 400 abitanti non si ha diritto di vedere le reti Mediaset…”, ha concluso ottenendo in risposta la massima disponibilità della conduttrice.