Dopo aver spopolato negli Stati Uniti, è arrivata anche in Italia. Stiamo parlando della Hot Chip Challenge, l’ultima, folle, sfida che sta insistentemente rimbalzando su TikTok e che ha già causato una vittima. In cosa consiste? L’obiettivo finale è quello di mangiare una patatina ultra-piccante senza bere latte o mangiare pane.

La tortilla è contenuta all’interno di una confezione che già la dice lunga: la forma è infatti quella di una bara di colore rossa e gialla, arricchita da un’immagine di un peperoncino con la lingua che sputa fiamme. Quando si apre la scatola c’è una singola patatina, sigillata dentro una bustina. È talmente piccante che si deve maneggiare con un guanto – incluso nella confezione – prima di mangiarla. La patatina Hot Chip Challenge è infatti la più piccante al mondo: il prodotto raggiunge i 2.2 milioni di gradi nella scala di Scoville (unità di misura della piccantezza). Viene realizzata con il Carolina Reaper Pepper, nonché il peperoncino più piccante in assoluto – tanto da valere 1.569.300 Scoville – grazie al quale viene creata la “bomba pungente”.

In Massachusetts, negli Stati Uniti, un 14enne è morto dopo averne mangiata una, mente in Italia il content creator Diego Simili, una volta ingerito l’alimento, ha subito accusato dei forti effetti collaterali ed è finito in ospedale. Bruciore di stomaco e lacrimazione sono sono alcune delle sensazioni che questa Challenge porta con sé. ed ora, il Ministero della Salute, ha deciso di vederci chiaro e ha assegnato ai carabinieri del Nas il compito di indagare su questo prodotto che sta spopolando tra i più giovani.