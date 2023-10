Prendi il creatore del Carolina Reaper, uno dei peperoncini più piccanti al mondo secondo la scala Scoville (che, va da sé, è una scala di misura della piccantezza). Ed Currie, così si chiama colui che ha incrociato e coltivato questa varietà “più piccante della maggior parte degli spray al peperoncino usati per difesa”, ha battuto se stesso con Pepper X.

Tre volte più piccante del Carolina Reaper, lo scorso 9 ottobre il Guinness dei primati ha definito Pepper X il peperoncino più piccante del mondo. Ora, chi ama osare potrebbe essere invogliato a provarlo ma è bene sapere cosa ha detto Ed Currie all’Associated Press dopo averlo assaggiato: “Ho sentito il calore per tre ore e mezza e poi sono arrivati i crampi. Crampi orribili: sono rimasto accasciato sul marmo per un’ora, sotto la pioggia, gemendo di dolore“.

Ora verrebbe da chiedersi come mai uno dovrebbe desiderare questo effetto mangiando un peperoncino ma cerchiamo di capire ancora di più cosa s’intende per “molto molto piccante”. Per la scala Scoville punteggio “zero” è insipido, e un normale peperone jalapeno registra circa 5.000. Un habanero, il detentore del record circa 25 anni fa, di solito supera il punteggio 100.000. Il Carolina Reaper secondo il Guinness sta su un punteggio di 1,64 milioni. E il Pepper X? 2,69 milioni di unità. Lo spray per autodifesa usato contro gli orsi – scrive il Daily Mail – è sui 2,2 milioni.

Ed Currie ha deciso di coltivare peperoncini dopo essersi disintossicato da alcol e droghe: per lui sono uno “sballo naturale” perché la sensazione di bruciore è associata al rilascio di endorfine e dopamine. Al momento il Pepper X è coltivato in un luogo segreto: solo quando sarà sicuro di poterne proteggere i semi con un brevetto per condividere i guadagni con chi lavora con lui, Currie lo metterà in vendita.