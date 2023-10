Il passato di Andrea Giambruno? “Quando ha lavorato da noi era molto educato, mai un atteggiamento sopra le righe o una battuta fuori posto, anche con altre colleghe”. Per questo, Adriana Santacroce, conduttrice di Linea d’Ombra e coordinatrice di redazione di Telenova, che fece il primo provino al giornalista quando da giovanissimo entrò per la prima volta nella redazione della tv lombarda, oggi ha “faticato a riconoscerlo“. Dalle pagine del Corriere della Sera, Santacroce racconta i primi passi dell’ex compagno di Giorgia Meloni nella redazione del programma Linea d’Ombra: “Si presentò insieme ad altri due ragazzi. Feci il provino a tutti e tre e scelsi lui. Era un ragazzo educato e preparato. E anche di bell’aspetto e questo è utile a livello televisivo”.

Il compito di Giambruno era occuparsi degli approfondimenti e poi stare in onda dove “leggeva i messaggi che arrivavano da casa”. Lì, dice ancora la conduttrice “ha imparato tanto, per prima cosa a distinguere l’importanza delle notizie” e poi anche a montare i servizi. L’ambizione di avere una platea più ampia, però, era palpabile. “Quando l’anno di contratto terminò, rimanemmo in buoni rapporti. Ricordo che lo misi in contatto con una conoscenza che avevo a Mediaset, ma non so se poi la sua collaborazione con loro sia scaturita da quello”.

Il Giambruno agli inizi risulta quindi molto diverso dall’immagine che è passata di lui soprattutto negli ultimi giorni dopo i fuorionda di Striscia la Notizia. Di sicuro però già allora “curava molto il suo look e l’estetica”. Nell’intervista Santacroce commenta anche le frasi oscene e l’atteggiamento del conduttore emersi in questi giorni e commenta: “Forse avere troppi riflettori addosso ti dà alla testa“.