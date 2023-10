Vissani contro il Gambero Rosso. Nell’ultima Guida ai Ristoranti 2024 appena pubblicata, Casa Vissani è stata declassata da due a tre forchette. Il celebre spazio di Baschi, tra Todi e Terni, dove Vissani luccica e spadella da decenni è come retrocesso nel purgatorio delle due forchette. Ma il celebre chef amico di D’Alema, anzi il figliolo Luca, direttore di sala, non l’ha presa bene, anzi: si è proprio infuriato pubblicamente. “Dopotutto non si presentano al ristorante da tre anni, però dicono che scricchioliamo…”, ha sostenuto Luca.

Ma la risposta dal team della celebre guida gastronomica non s’è fatta attendere: “È giusto, è umano che di fronte a un declassamento ci si ‘difenda’, e concedere il diritto di replica è la prima regola di un’informazione trasparente e corretta”. La rivista ha così pubblicato le foto con gli scontrini di casa Vissani. La visita risale al 2023. Insomma, le due forchette, invece di tre, hanno un fondamento. Dal retrogusto amarissimo, per chef Vissani.