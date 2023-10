“Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere“. Eccole, le (attese) parole di Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia, all’Ansa. Parole dette a poche ore dalla decisione di Giorgia Meloni di interrompere la relazione con Andrea Giambruno dopo i fuoriondi trasmessi dal tg satirico di Canale 5. E fonti vicine a Mediaset fanno sapere a Lapresse che “il giornalista non sarà alla conduzione della trasmissione di Rete4 Diario del giorno sia oggi che per tutto il resto della prossima settimana”.

Tutto è cominciato il 18 ottobre con un servizio dal titolo “il giornalismo di Giambrunasca: una ne pensa e cento ne pesta”. Nel fuorionda si vede il giornalista parlare del suo ciuffo con tanto di parolacce rivolte agli autori del programma e fare il provolone con la collega Viviana Guglielmi. Poi, ancora, il 19 ottobre ecco un altro fuorionda, questa volta solo audio. Le frasi sono imbarazzanti: “Posso toccarmi il pa…mentre ti parlo?” chiede il giornalista probabilmente a una collega. Che risponde: “Lo hai già fatto”. Poi le chiede ancora: “Tu sei fidanzata?”, e la risposta è la seguente: “Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea”.

E la mattina del 20 novembre la premier Meloni con un post pubblicato sui social annuncia: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.