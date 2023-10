Carramba che sorpresa! Will Smith appare alla presentazione del libro della ex moglie Jada Pinkett. In occasione di un incontro pubblico in una libreria di Baltimora, dove la Pinkett ha presentato la sua biografia, Worthy, l’interprete del Principe di Bel Air si è palesato alla platea coniando per l’occasione un neologismo per il proprio rapporto con Jada: Brutiful, una crasi tra brutale e meraviglioso (beautiful in inglese ndr). Secondo le cronache statunitensi Smith è intervenuto proprio alzando la mano tra il pubblico: “Volevo essere qui, volevo esserci e supportarti allo stesso modo in cui tu hai fatto per me”. E ancora: “Certo, il nostro matrimonio è stato tumultuoso e brutale. Potremmo definirlo brutiful, brutale e bellissimo al tempo stesso”.

In sala erano presenti anche i figli della coppia, Willow di 22 anni e Jaden di 25. Secondo il Baltimore Sun, Smith avrebbe proseguito: “Sono qui davanti a voi oggi e sono più felice di quanto non lo sia mai stato in tutta la mia vita. Ho raggiunto tutto quello che ho desiderato. Non chiedo altro e tu, Jada, sarai per sempre la mia migliore amica e ti supporterò per sempre”. La Pinkett ha infine reagito con grane emozione e trasporto, fissando Will per tutto il suo discorso, fino a quando durante l’applauso del pubblico l’ha chiamato “tesoro”.